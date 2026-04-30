«С мусорным ведром на голове»: Захарова высмеяла Каллас за отказ «умолять» Россию о диалоге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая заявила, что Европа «не должна унижаться, умоляя Россию поговорить». Дипломат назвала подобную риторику свидетельством того, что прежняя стратегия изоляции Москвы не удалась.

Захарова напомнила, что ещё недавно в Брюсселе и в Таллине взахлёб рассказывали, как «изолировали» Россию. Мол, никто не разговаривает, никто не торгует, все отвернулись.

«Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны», — сыронизировала дипломат.

Она также сравнила поведение европейских политиков со «старинной эстонской игрой: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит». По мнению Захаровой, Европа оказалась в положении догоняющей стороны, а не наоборот.

