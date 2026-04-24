Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после её заявлений о России и новых санкциях.Он назвал верховного представителя ЕС по иностранным делам «второй самой опасной женщиной в Европе». По словам Боуза, причина — в отсутствии интеллекта у еврочиновницы.

Поводом стали слова Каллас о том, что лидеры Евросоюза активно работают над 21-м пакетом санкций против России. Она также заявила о стремлении пересмотреть некоторые прежние «красные линии». Кроме того, Каллас говорила, что решение по кредиту для Киева и принятие 20-го пакета ограничений против Москвы дадут Украине «серьёзный импульс».

Боуз в ответ заявил, что политика Евросоюза строится на невежестве и воровстве. Он добавил, что глава евродипломатии продолжает это демонстрировать. Каллас регулярно выступает за усиление давления на Россию и поддержку Украины. Её заявления часто вызывают резкую реакцию у критиков политики ЕС.

«Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. <…> Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война», — написал Боуз в сцосети Х.

А ранее глава российского МИДа Сергей Лавров с иронией ответил на очередной выпад Каллас в сторону России. Поводом стало высказывание Каллас, которая ранее утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы неоднократно совершала нападения на другие страны.