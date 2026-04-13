Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о роли России и Китая в разгроме фашистских войск. Он отметил, что его удивила подобная оценка, и выступил с ироничным замечанием.

«Нам всё-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — сказал Небензя ходе заседания Совбеза ООН.

Напомним, по словам Каи Каллас, за последние сто лет Россия успела напасть на 19 стран. Глава европейской дипломатии заявляет: ни одно из государств, с которыми Россия воевала, не было инициатором конфликта.