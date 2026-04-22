Дмитриев заявил о снижении поддержки Киева в ЕС и проигрыше «разжигателей войны»
Сторонников продолжения конфликта на Украине ждёт поражение. Соответствующее заявление спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети X.
«Даже Кая [Каллас] предупреждает о снижении поддержки Украины со стороны ЕС. Разжигатели войны проиграют, мир восторжествует», — написал он.
Ранее в Европейском союзе обратили внимание на отсутствие достаточной поддержки со стороны внешних партнёров в вопросах, связанных с Украиной. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сталкивается с нехваткой международного участия в этой сфере, несмотря на активность в других регионах мира.
