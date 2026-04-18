«Народы узнают цену»: Лавров с иронией ответил на очередной выпад Каллас в сторону России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о заявлениях главы евродипломатии Кайи Каллас и оценил их влияние на европейскую аудиторию. Комментарий он сделал во время специальной сессии Анталийского дипломатического форума. Поводом стало высказывание Каллас, которая ранее утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы неоднократно совершала нападения на другие страны.

«Я лично спокоен, пока такие люди в стране европской есть, у нас есть надежда, что народы европейских стран, исторически цивилизованные, образованные, умные люди, они будут знать цену такого рода лидерам», — сыронизировал Лавров.

Ранее Каллас заявила, что за последнее столетие Россия якобы совершила нападения на 19 государств, не включая страны Африки. По её словам, перечисленные государства, как утверждается, не предпринимали агрессивных действий против России.