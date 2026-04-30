«Клятва на крови и несуществующие сыновья»: В Госдуме высмеяли очередной пиар-ход Залужного

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о намерении вернуть Донбасс. Парламентарий охарактеризовал заявление экс-главкома ВСУ как «клоунаду» и «дешёвый пиар».

«Он готов продавать душу, клясться на крови и даже несуществующими сыновьями, так как, видимо, мечтает занять юридически пустующее кресло президента Украины», — приводит РИА «Новости» слова Шеремета.

Накануне Залужный озвучивал намерение взять со своего сына обещание вернуть утраченные Украиной территории. Однако, как известно, у него нет сыновей, он является отцом двух дочерей.