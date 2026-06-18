Президент Бразилии Лула да Силва: Cпонсоры Украины устали её поддерживать

Западные спонсоры Киева устали поддерживать Украину в противостоянии с Россией и ищут пути для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после саммита G7 во Франции.

«Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», — сказал бразильский лидер журналистам.

По словам Лулы да Силвы, на саммите G7 он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту. Президент Бразилии почувствовал, что у глав государств есть большое желание найти решение, и заявил о готовности продолжать оказывать содействие в достижении мира.

Ранее на саммите G7 во Франции Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста о том, намерен ли он теперь поддерживать Украину и изменилась ли его позиция. Американский президент не дал ответа, пропустив вопрос мимо ушей. До этого он сделал несколько заявлений по Ирану и санкциям против России, но тему Украины также обошёл стороной.