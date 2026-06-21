Фицо рассказал о готовности к переговорам с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Фицо назвал себя сторонником переговоров и подчеркнул, что готов к диалогу не только с Путиным, но и Владимиром Зеленским.

При этом словацкий премьер отметил, что у Европейского союза есть серьёзные инструменты, с помощью которых он может влиять на действия и решения украинского руководства.

Ранее Фицо призвал создать прямую линию связи между руководством России и Украины. Он также назвал «немыслимым лицемерием» нежелание Запада поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом.