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Регион
20 июня, 23:13

Фицо рассказал о готовности к переговорам с Путиным и Зеленским

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Фицо назвал себя сторонником переговоров и подчеркнул, что готов к диалогу не только с Путиным, но и Владимиром Зеленским.

При этом словацкий премьер отметил, что у Европейского союза есть серьёзные инструменты, с помощью которых он может влиять на действия и решения украинского руководства.

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Ранее Фицо призвал создать прямую линию связи между руководством России и Украины. Он также назвал «немыслимым лицемерием» нежелание Запада поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом.

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Артём Гапоненко
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