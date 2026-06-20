Попытка глава ЕС Антониу Кошты обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование в Украине спровоцировала внутренние разногласия в Евросоюзе и усилила раскол между его ключевыми участниками, сообщает URA.ru. По данным издания, политики не смогли выработать единую позицию по диалогу с Москвой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС не может выступать посредником в украинском конфликте, поскольку уже занимает сторону Киева. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, отметил, что страны ЕС не стремятся самостоятельно инициировать переговоры с Россией, опасаясь оказаться в менее выгодной позиции.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш указал на отсутствие единого подхода среди государств союза и подчеркнул, что обсуждения продемонстрировали неспособность ЕС выработать общую линию по российскому направлению. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Владимир Путин остаётся открытым к диалогу.