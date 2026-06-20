Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюзу не стоит торопиться с обсуждением возможного переговорщика с Россией. Об этом сообщает Die Zeit. Лидер немецкого правительства уверен, что вопрос о том, кто именно будет представлять ЕС, имеет смысл решать только в случае, если диалог действительно будет начат.

«Нам не нужно сегодня решать, кто будет говорить от имени Европейского союза», — отметил Мерц после саммита в Брюсселе.

При этом канцлер подчеркнул, что в любом потенциальном диалоге важную роль должен сыграть глава Евросовета Антониу Кошта. Он также добавил, что Украина сама вправе определять, кто будет представлять её интересы в возможных контактах с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что европейским странам для участия в переговорах по Украине следует ознакомиться с реальным положением дел. По его словам, у европейцев сохраняется большое заблуждение — они хотят вести диалог с Москвой с позиции силы и исходя из её «слабости».