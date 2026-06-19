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19 июня, 09:57

Песков назвал «‎большую ошибку» Европы по Украине

Песков: Европе пора узнать реальное положение дел на Украине для переговоров

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Европейским странам для участия в переговорах по Украине следует ознакомиться с реальным положением дел, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев сохраняется большое заблуждение — они хотят вести диалог с Москвой с позиции силы и исходя из её «слабости».

«Это большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности, неинформированности или их глупости, мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с РФ надо разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Европе хорошо бы ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте. Если там появятся силы, готовые к возобновлению диалога без ультиматумов и нравоучений, Россия будет открыта к такому взаимодействию.

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Кроме того, Дмитрий Песков дал оценку действиям Вооружённых сил России на территории Украины. Он назвал удары по военным объектам впечатляющими и рекомендовал представителям СМИ обратить внимание на видеоматериалы, запечатлевшие последствия этих атак в различных городах Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что такие удары будут наноситься и в дальнейшем.

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Анастасия Никонорова
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