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19 июня, 09:47

Песков связал атаки на Москву с катастрофическим положением ВСУ на поле боя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал усиление атак беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. По его словам, причиной этих действий является крайне тяжёлое положение украинских войск на линии фронта.

«Киев продолжает свою линию, это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах совсем скоро станет катастрофической — вот с чем это связано», — объяснил на брифинге представитель Кремля.

Он подчеркнул, что подобные атаки ВСУ не способствуют мирному урегулированию, а являются попыткой отвлечь внимание от неудач украинских военных на поле боя.

Средства ПВО сбили ещё семь БПЛА на пути к Москве
Средства ПВО сбили ещё семь БПЛА на пути к Москве

Напомним, в ночь на 18 июня силы ПВО отразили одну из самых массированных атак беспилотников на столичный регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, было уничтожено около 180 БПЛА. В результате ударов пострадали жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры в нескольких городах Подмосковья. Временно приостанавливали работу четыре столичных аэропорта.

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Наталья Афонина
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