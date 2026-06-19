Песков связал атаки на Москву с катастрофическим положением ВСУ на поле боя
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал усиление атак беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. По его словам, причиной этих действий является крайне тяжёлое положение украинских войск на линии фронта.
«Киев продолжает свою линию, это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах совсем скоро станет катастрофической — вот с чем это связано», — объяснил на брифинге представитель Кремля.
Он подчеркнул, что подобные атаки ВСУ не способствуют мирному урегулированию, а являются попыткой отвлечь внимание от неудач украинских военных на поле боя.
Напомним, в ночь на 18 июня силы ПВО отразили одну из самых массированных атак беспилотников на столичный регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, было уничтожено около 180 БПЛА. В результате ударов пострадали жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры в нескольких городах Подмосковья. Временно приостанавливали работу четыре столичных аэропорта.
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