Песков назвал впечатляющими съёмки российских ударов по объектам на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал впечатляющими удары Армии России по военным объектам на Украине. В ходе брифинга он рекомендовал журналистов обратить внимание на видеоматериалы с последствиями таких атак из разных городов Незалежной.
«Ищите больше съёмок из различных городов Украины. Съёмки впечталяющие – по результатам ударов наших ВС. Эти удары будут продолжаться», —
Ранее Дмитрий Песков отметил, что ответные действия России после удара ВСУ по детям в Брянской области являются логическим продолжением спецоперации. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что цель этих мер — защита страны и граждан от террористических угроз. Следственный комитет уже выясняет, откуда прилетел дрон, однако, по словам Пескова, ещё до завершения расследования очевидно: атака носила спланированный характер.
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