Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:49

Песков назвал впечатляющими съёмки российских ударов по объектам на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал впечатляющими удары Армии России по военным объектам на Украине. В ходе брифинга он рекомендовал журналистов обратить внимание на видеоматериалы с последствиями таких атак из разных городов Незалежной.

«Ищите больше съёмок из различных городов Украины. Съёмки впечталяющие – по результатам ударов наших ВС. Эти удары будут продолжаться»,

Песков: Путин регулярно получает сводки о налётах дронов на Москву
Песков: Путин регулярно получает сводки о налётах дронов на Москву

Ранее Дмитрий Песков отметил, что ответные действия России после удара ВСУ по детям в Брянской области являются логическим продолжением спецоперации. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что цель этих мер — защита страны и граждан от террористических угроз. Следственный комитет уже выясняет, откуда прилетел дрон, однако, по словам Пескова, ещё до завершения расследования очевидно: атака носила спланированный характер.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar