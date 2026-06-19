Песков назвал впечатляющими съёмки российских ударов по объектам на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал впечатляющими удары Армии России по военным объектам на Украине. В ходе брифинга он рекомендовал журналистов обратить внимание на видеоматериалы с последствиями таких атак из разных городов Незалежной.

«Ищите больше съёмок из различных городов Украины. Съёмки впечталяющие – по результатам ударов наших ВС. Эти удары будут продолжаться», —

Ранее Дмитрий Песков отметил, что ответные действия России после удара ВСУ по детям в Брянской области являются логическим продолжением спецоперации. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что цель этих мер — защита страны и граждан от террористических угроз. Следственный комитет уже выясняет, откуда прилетел дрон, однако, по словам Пескова, ещё до завершения расследования очевидно: атака носила спланированный характер.