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17 июня, 17:32

Песков: Ответ на удар по автобусу с детьми — это продолжение СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ответные действия России, предпринятые в связи с ударом ВСУ по детям в Брянской области, являются логическим продолжением СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Целью данных мер, по его словам, является обеспечение безопасности государства и его населения перед лицом террористических угроз.

«Ответные действия — это продолжение специальной военной операции в связи с тем чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — заявил пресс-секретарь в беседе с RT.

По словам Пескова, Следственный комитет уже ведёт расследование, чтобы выяснить, откуда прилетел дрон. Он также заявил, что ещё до начала следствия ясно: это была спланированная атака. Операторы беспилотников прекрасно видят, что уничтожают. Песков подчеркнул, что целью был не военный объект, а автобус с мирными людьми, в том числе с детьми.

Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском
Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

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Наталья Демьянова
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