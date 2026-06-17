Песков: Ответ на удар по автобусу с детьми — это продолжение СВО

Ответные действия России, предпринятые в связи с ударом ВСУ по детям в Брянской области, являются логическим продолжением СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Целью данных мер, по его словам, является обеспечение безопасности государства и его населения перед лицом террористических угроз.

«Ответные действия — это продолжение специальной военной операции в связи с тем чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — заявил пресс-секретарь в беседе с RT.

По словам Пескова, Следственный комитет уже ведёт расследование, чтобы выяснить, откуда прилетел дрон. Он также заявил, что ещё до начала следствия ясно: это была спланированная атака. Операторы беспилотников прекрасно видят, что уничтожают. Песков подчеркнул, что целью был не военный объект, а автобус с мирными людьми, в том числе с детьми.