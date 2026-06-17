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Регион
17 июня, 17:12

Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Двое детей находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом журналистам рассказала директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина.

«Двое детей находятся в реанимации», — сказала Маркина.

По её словам, дети получили осколочные ранения и переломы конечностей, а также травматический шок первой степени. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ударе ВСУ по автобусу
Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

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Наталья Демьянова
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