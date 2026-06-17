Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском

Двое детей находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом журналистам рассказала директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина.

«Двое детей находятся в реанимации», — сказала Маркина.

По её словам, дети получили осколочные ранения и переломы конечностей, а также травматический шок первой степени. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.