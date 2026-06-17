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Регион
17 июня, 16:40

Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заверил, что жизни детей, пострадавших в результате обстрела автобуса со стороны ВСУ, вне опасности. Медицинские прогнозы для них благоприятны.

«Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает», — написал он в соцсетях.

Глава региона посетил пострадавших в больнице, отметив их испуг после пережитого. Он также выразил поддержку отцу одного из раненых и сообщил, что мать ребёнка, находящегося в реанимации, также была в автобусе. Для оказания специализированной помощи ожидается прибытие группы экспертов из Центра медицины катастроф.

При необходимости пострадавших могут направить в московские клиники, однако брянские врачи прилагают максимум усилий. Белорусские специалисты уже прибыли в Почеп для поддержки 36 не пострадавших пассажиров, для которых развёрнут пункт временного размещения с работой психологов.

Ковальчук навести пострадавших детей. Фото © Telegram / Егор Ковальчук

Ковальчук навести пострадавших детей. Фото © Telegram / Егор Ковальчук

Путин поручил Мурашко срочно оказать помощь пострадавшим в Брянской области
Путин поручил Мурашко срочно оказать помощь пострадавшим в Брянской области

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

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Наталья Демьянова
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