В ряде стран Евросоюза, по данным политолога Геворга Мирзаяна, поддерживают инициативу главы Европейского совета Антониу Кошты о начале переговорного процесса с Россией. Однако перспективы таких контактов эксперт оценивает скептически, отмечая принципиальные разногласия сторон.

По его словам, ключевая проблема заключается не в самом факте переговоров, а в их содержательном наполнении. У сторон изначально разные представления о целях диалога: Россия исходит из одних условий урегулирования конфликта на Украине, тогда как в Европе формируется совершенно иная повестка.

Брюссель может продвигать собственные условия, включая требования, которые Москва считает неприемлемыми. Однако ЕС рассматривает участие в переговорах прежде всего как способ сохранить влияние на процесс и не допустить формирования решений без участия Европы.

«И позиция Евросоюза не изменится до тех пор, пока они не убедятся в том, что альтернатив у них нет», — заключил собеседник «Ридуса».

Напомним, по данным Bloomberg, глава ЕС Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с РФ.