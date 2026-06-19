Politico: Макрон и Мерц ополчились после попыток ЕС наладить контакты с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против попыток руководства Евросоюза наладить контакты с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По данным издания, разногласия возникли после того, как председатель Европейского совета Антониу Кошта, действуя от имени стран сообщества, пытался установить каналы связи с Москвой. Однако, как пишет Politico, Макрон и Мерц отвергли эту инициативу.

«Президент Франции и канцлер Германии отвергли попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, наладить контакт с Кремлем», — говорится в публикации.

По информации издания, позицию Парижа и Берлина поддержали Дания, Нидерланды и Эстония. В то же время часть европейских лидеров выступила на стороне Кошты.

Ранее Bloomberg сообщал, что представители Евросовета через своих советников якобы пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. Главный советник Кошты якобы не менее двух раз вёл телефонные переговоры со своим российским коллегой .