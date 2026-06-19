Страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией

В Евросоюзе возникла напряжённость после информации о контактах европейских чиновников с Москвой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, заявление главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к возможным переговорам с Россией вызвало резкую реакцию ряда правительств. Некоторые страны заявили, что не были заранее проинформированы о подобных инициативах.

Особенно острую реакцию, по информации источников, проявили страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. Дипломаты утверждают, что часть лидеров узнала о контактах уже после публикаций в СМИ и выразила недовольство тем, что обсуждения велись без их участия.

Ранее Bloomberg сообщал, что представители Евросовета через своих советников якобы пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. Отмечалось, что главный советник Кошты не менее двух раз вёл телефонные переговоры со своим российским коллегой с целью создания предпосылок для более конкретных переговоров в дальнейшем.