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19 июня, 02:32

Страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией

Антониу Кошта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антониу Кошта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Евросоюзе возникла напряжённость после информации о контактах европейских чиновников с Москвой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, заявление главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к возможным переговорам с Россией вызвало резкую реакцию ряда правительств. Некоторые страны заявили, что не были заранее проинформированы о подобных инициативах.

Особенно острую реакцию, по информации источников, проявили страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. Дипломаты утверждают, что часть лидеров узнала о контактах уже после публикаций в СМИ и выразила недовольство тем, что обсуждения велись без их участия.

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Ранее Bloomberg сообщал, что представители Евросовета через своих советников якобы пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. Отмечалось, что главный советник Кошты не менее двух раз вёл телефонные переговоры со своим российским коллегой с целью создания предпосылок для более конкретных переговоров в дальнейшем.

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Артём Гапоненко
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