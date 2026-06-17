Bloomberg узнал о тайных контактах главы Евросовета с Кремлём

Глава Европейского совета Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Об этом стало известно Bloomberg от источников, близких к ситуации.

Согласно информации агентства, главный советник Кошты не менее двух раз вел телефонные переговоры со своим российским «коллегой» с целью создания предпосылок для более конкретных переговоров в дальнейшем. Имена участников с обеих сторон, по данным Bloomberg, не разглашаются.

Представитель Кошты отказалась дать комментарии по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос Bloomberg не ответил.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на саммите, заявив, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. По его словам, такая позиция остаётся неизменной, а вопрос участия европейских стран не вызывал разногласий среди участников саммита. При этом политик подтвердил намерение европейских стран продолжать поддержку Киева.