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Регион
19 июня, 05:39

Бунт против «тройки»: Россия разбила европейских лидеров на два лагеря

Politico: Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров ЕС на два лагеря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Лидеры стран Евросоюза разделились на два лагеря из-за вопроса о переговорах с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Против контактов с Москвой выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они считают, что сейчас неподходящее время, а когда придёт момент, инициативу должна взять на себя «евротройка» — Париж, Лондон и Берлин. Другие же лидеры заняли противоположную позицию и поддержали главу Евросовета Антониу Кошту.

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Напомним, что в Брюсселе 18–19 июня проходит саммит ЕС. Вопрос переговоров с Россией обсуждали в узком кругу — без помощников и без телефонов. При этом контакты ЕС с Москвой вызвали недовольство у некоторых стран, особенно балтийских. Они возмутились, что их не поставили в известность. В Евросоюзе всё чаще говорят о необходимости диалога с Москвой, но пока непонятно, кто мог бы выступить посредником. Также европейские чиновники опасаются, что США могут вести переговоры без участия Европы — из-за визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

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Наталья Афонина
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