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19 июня, 00:05

Президент Литвы Науседа призвал ЕС не спешить с переговорами с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoeu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoeu

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу не следует торопиться с возобновлением диалога с Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По словам литовского лидера, в настоящее время не наблюдается условий для начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку Москва, по его мнению, не заинтересована в присутствии ЕС за столом переговоров.

Науседа также отметил, что российский президент, как он считает, ориентируется на демонстрацию силы и проявляет уважение прежде всего к Соединённым Штатам. При этом к странам Европейского союза, по его словам, аналогичного отношения нет.

«Путин уважает силу. Путин уважает Соединённые Штаты», — заявил президент Литвы.

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Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил за прямой диалог с Россией. Он считает, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без переговоров. Также политик призвал лидеров Европейского союза установить контакты с российским руководством.

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Артём Гапоненко
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