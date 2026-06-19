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19 июня, 16:19

Кошта: Момент для переговоров ЕС с РФ не пришёл, но канал связи необходим

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что момент для переговоров ЕС с Россией ещё не наступил, однако объединение нуждается в прямых дипломатических контактах с Москвой. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам саммита, где ряд лидеров раскритиковали его за попытку наладить каналы связи с Кремлём.

«К сожалению, момент для переговоров с Россией ещё не пришёл. Но мы должны установить немедленно прямой дипломатический канал с Россией, поскольку мы должны слушать их, говорить с ними. Все лидеры говорят, что ЕС должен сидеть за будущим столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить», — сказал он.

Кошта подтвердил, что конфликт на саммите возник именно из-за его попытки установить контакты. По его словам, он лишь создал дипломатический канал через свой аппарат, поскольку ЕС не может зависеть от других в передаче сообщений и должен доносить свою позицию до России напрямую.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз не намерен быть посредником, остаётся на стороне Украины, а Украина должна говорить от своего имени. Еврокомиссия, добавил он, будет отвечать за меры, призванные «принудить» Россию к переговорам.

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Ранее сообщалос, что ряд государств-членов Европейского союза поддерживают идею о том, чтобы от имени всей Европы переговоры с Россией вела так называемая «Евротройка» — неформальная группа, в которую входят Германия, Франция и Великобритания. Отмечается, что эти три страны также стремились установить прямой канал связи с Москвой, и некоторые европейские государства выступают за то, чтобы именно эта тройка представляла интересы континента в диалоге с российской стороной.

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Анастасия Никонорова
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