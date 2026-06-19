Ответа нет, есть требования: Каллас не сказала ничего внятного о переговорах с Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных переговорах Брюсселя с Москвой. Соответствующий запрос ей адресовал журналист эстонского издания ERR. Вместо конкретики чиновница перевела разговор в русло требований к российской стороне.

«Для меня самым важным было и остаётся то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России», — заявила она.

При этом Каллас признала наличие определённого движения в сторону диалога. Однако никаких деталей о формате или сроках возможных контактов не привела. Её заявление отражает сохраняющуюся в Евросоюзе двойственность подходов к урегулированию конфликта.

Накануне Кая Каллас заявила, что Евросоюз будет готов обсудить отмену санкций против Ирана, касающихся ядерного досье и свободы судоходства, когда позволят обстоятельства. Она пояснила, что государства-члены могут вернуться к этому вопросу в случае заключения ядерной сделки.