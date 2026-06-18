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Регион
18 июня, 18:14

Каллас: ЕС обсудит снятие санкций с Ирана, когда позволят условия

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз рассмотрит вопрос о снятии санкций с Ирана, связанных с ядерной программой и свободой судоходства, как только позволят условия. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«У нас есть разные санкции в отношении Ирана. Есть те, которые связаны с ядерным досье, конечно, если позволяют условия, если будет ядерная сделка, тогда, я думаю, государства-члены обсудят это... И потом, у нас также есть санкции за ограничение свободы судоходства», — заявила Каллас.

При этом глава евродипломатии подчеркнула, что снятие антииранских ограничений «за права человека» в перспективе обсуждаться не будет. Вопросы по санкционному режиму остаются в ведении государств-членов ЕС.

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Ранее сообщалось, что к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились уже 35 стран. Они приветствовали меморандум США и Ирана и готовы снять санкции при условии ясных, проверяемых и достоверных шагов Тегерана по ядерной программе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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