Каллас: ЕС обсудит снятие санкций с Ирана, когда позволят условия

Евросоюз рассмотрит вопрос о снятии санкций с Ирана, связанных с ядерной программой и свободой судоходства, как только позволят условия. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«У нас есть разные санкции в отношении Ирана. Есть те, которые связаны с ядерным досье, конечно, если позволяют условия, если будет ядерная сделка, тогда, я думаю, государства-члены обсудят это... И потом, у нас также есть санкции за ограничение свободы судоходства», — заявила Каллас.

При этом глава евродипломатии подчеркнула, что снятие антииранских ограничений «за права человека» в перспективе обсуждаться не будет. Вопросы по санкционному режиму остаются в ведении государств-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились уже 35 стран. Они приветствовали меморандум США и Ирана и готовы снять санкции при условии ясных, проверяемых и достоверных шагов Тегерана по ядерной программе.