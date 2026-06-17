Уже 35 стран согласны снять санкции с Ирана

К совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились уже 35 стран. Это следует из списка, опубликованного Даунинг-стрит.

Изначально четыре европейские страны заявили, что готовы пересмотреть ограничения после соглашения между Тегераном и Вашингтоном. В документе они приветствовали меморандум о взаимопонимании США и Ирана и подчеркнули, что намерены работать вместе с Вашингтоном, Тегераном и МАГАТЭ, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Ключевое условие — шаги самого Ирана по ядерной программе. Если они будут ясными, проверяемыми и достоверными, подписанты готовы снять с Тегерана соответствующие санкции.

Позже к заявлению присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша, Португалия и другие государства. В списке также указаны Венгрия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Испания, Чехия, Швеция, Хорватия, Черногория, Молдавия, Албания, Северная Македония, Коморские острова, Доминиканская Республика и Тринидад и Тобаго.

Ранее Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и объявил о снятии военно-морской блокады Ормузского пролива. Американский президент также сообщил, что разрешил беспрепятственное открытие пролива для судоходства. До этого о достигнутых договорённостях сообщали посредники, однако именно Трамп впервые обозначил практические шаги. Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли, поэтому его разблокировка стала главным сигналом рынкам и участникам сделки.