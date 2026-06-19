Переговоры с Россией от имени ЕС могут доверить главным трём «хромым уткам» Европы

Часть государств ЕС выступает за то, что говорить от имени Европы с Россией должна так называемая «Евротройка» — неформальная группа, куда входят Германия, Франция и Великобритания. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Financial Times.

«Так называемые страны Евротройки — Франция, Германия и Великобритания — также стремились установить канал связи с Москвой, при этом некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы эта триада представляла интересы континента», — говорится в публикации.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал о разногласиях среди европейцев по этому вопросу. С его слов, лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о едином представителе для возможных переговоров по украинскому урегулированию. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что дебаты подтвердили отсутствие единства среди 27 государств: одни настаивали на роли Владимира Зеленского, другие — на сугубо европейском мандате, третьи отвергали любой диалог.