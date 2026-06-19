Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:03

Европейцы не смогли договориться друг с другом о том, кто будет договариваться с Россией

Бабиш: Лидеры ЕС не смогли выбрать представителя для переговоров с Россией

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Лидеры стран Евросоюза не сумели договориться о том, кто именно должен представлять объединение на возможных переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«Состоявшиеся дебаты подтвердили, что Европа не может договориться о том, кто мог бы вести переговоры от её имени», — сказал он.

По словам Бабиша, военного решения у конфликта нет, однако единства среди 27 государств достичь не удалось. Часть лидеров настаивала на исключительной роли Зеленского, другая группа выступала за сугубо европейское представительство, а третьи вовсе отвергали любой диалог.

Чешский премьер выделил тех, кто, по его мнению, предлагает рациональные подходы. В этом контексте он упомянул итальянского премьера Джорджу Мелони, отметив, что она «всегда говорит по существу», а также бельгийского коллегу Барта де Вевера.

Консенсуса среди участников встречи достигнуто не было. Дискуссия о переговорщике зашла в тупик, и вопрос остался открытым.

Ответа нет, есть требования: Каллас не сказала ничего внятного о переговорах с Россией
Ответа нет, есть требования: Каллас не сказала ничего внятного о переговорах с Россией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал европейским странам ознакомиться с реальным положением дел на поле боя перед тем, как претендовать на место за столом переговоров по Украине. Он назвал заблуждением желание вести диалог с Москвой с позиции силы и расчёта на её слабость. Если в Европе появятся силы, готовые к диалогу без ультиматумов и нравоучений, Россия будет открыта к такому взаимодействию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • Чехия
  • Андрей Бабиш
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar