Лидеры стран Евросоюза не сумели договориться о том, кто именно должен представлять объединение на возможных переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«Состоявшиеся дебаты подтвердили, что Европа не может договориться о том, кто мог бы вести переговоры от её имени», — сказал он.

По словам Бабиша, военного решения у конфликта нет, однако единства среди 27 государств достичь не удалось. Часть лидеров настаивала на исключительной роли Зеленского, другая группа выступала за сугубо европейское представительство, а третьи вовсе отвергали любой диалог.

Чешский премьер выделил тех, кто, по его мнению, предлагает рациональные подходы. В этом контексте он упомянул итальянского премьера Джорджу Мелони, отметив, что она «всегда говорит по существу», а также бельгийского коллегу Барта де Вевера.

Консенсуса среди участников встречи достигнуто не было. Дискуссия о переговорщике зашла в тупик, и вопрос остался открытым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал европейским странам ознакомиться с реальным положением дел на поле боя перед тем, как претендовать на место за столом переговоров по Украине. Он назвал заблуждением желание вести диалог с Москвой с позиции силы и расчёта на её слабость. Если в Европе появятся силы, готовые к диалогу без ультиматумов и нравоучений, Россия будет открыта к такому взаимодействию.