Фицо назвал себя единственным западным лидером, поддерживающим контакты и с РФ, и с Украиной
Фицо предложил создать прямой канал связи между Россией и Украиной
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал создать прямую линию связи между руководством России и Украины. Как пишет агентство TASR, он также назвал «немыслимым лицемерием» нежелание Запада поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом.
«Я остался, фактически, единственным премьером, который поддерживает диалог с обеими сторонами военного конфликта», — сказал лидер республики.
Ранее Роберт Фицо был шокирован готовностью Европы воевать против России до «последнего евро и украинца». По словам словацкого премьера, в то же время ЕС не может ничего поделать со снижающейся конкурентоспособностью объединения в мире и высокими ценами на энергоносители.
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