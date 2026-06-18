Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал создать прямую линию связи между руководством России и Украины. Как пишет агентство TASR, он также назвал «немыслимым лицемерием» нежелание Запада поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом.

«Я остался, фактически, единственным премьером, который поддерживает диалог с обеими сторонами военного конфликта», — сказал лидер республики.

Ранее Роберт Фицо был шокирован готовностью Европы воевать против России до «последнего евро и украинца». По словам словацкого премьера, в то же время ЕС не может ничего поделать со снижающейся конкурентоспособностью объединения в мире и высокими ценами на энергоносители.