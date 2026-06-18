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Регион
18 июня, 11:41

Фицо назвал себя единственным западным лидером, поддерживающим контакты и с РФ, и с Украиной

Фицо предложил создать прямой канал связи между Россией и Украиной

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал создать прямую линию связи между руководством России и Украины. Как пишет агентство TASR, он также назвал «немыслимым лицемерием» нежелание Запада поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом.

«Я остался, фактически, единственным премьером, который поддерживает диалог с обеими сторонами военного конфликта», — сказал лидер республики.

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Ранее Роберт Фицо был шокирован готовностью Европы воевать против России до «последнего евро и украинца». По словам словацкого премьера, в то же время ЕС не может ничего поделать со снижающейся конкурентоспособностью объединения в мире и высокими ценами на энергоносители.

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Матвей Константинов
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