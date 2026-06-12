В ЕС заявили, что все глупые решения против России уже приняты и пора включать мозг
Евродепутат Лашшакова: ЕС уже принял все самые глупые меры против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoeu
Евросоюзу придётся пораскинуть мозгами насчёт новых ограничений против РФ, поскольку все самые глупые решения уже были приняты. Такое мнение выразила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.
По её словам, настало время прислушаться к здравому смыслу. Одним из таких «здравых голосов» в ЕС она назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет ТАСС.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада по ослаблению России посредством использования Украины полностью провалена. По его словам, она оказалась совершенно неэффективной.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.