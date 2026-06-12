Евросоюзу придётся пораскинуть мозгами насчёт новых ограничений против РФ, поскольку все самые глупые решения уже были приняты. Такое мнение выразила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

По её словам, настало время прислушаться к здравому смыслу. Одним из таких «здравых голосов» в ЕС она назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет ТАСС.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада по ослаблению России посредством использования Украины полностью провалена. По его словам, она оказалась совершенно неэффективной.