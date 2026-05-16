Фицо признал провал западной стратегии по ослаблению России через Украину

Обложка © Life.ru

Западная политика, направленная на ослабление России путём помощи Украине, оказалась неэффективной. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Стратегия, которую Запад поддерживает, что поддержка этого конфликта (на Украине) должна послужить для ослабления России, просто не работает», — сказал Фицо в ходе дискуссии со словацкими студентами.

Фицо назвал идиотским план ЕС по отказу от российских энергоресурсов
Ранее Фицо раскритиковал западные СМИ за недостоверные публикации о России. Журналисты писали о «голоде» и «развале» в РФ. Премьер назвал эти сообщения ложью. Фицо заявил, что западные корреспонденты оторваны от реальности в своих материалах о положении дел в России. Словацкий лидер также подчеркнул, что поддержание контактов с Россией входит в обязанности властей Словакии.

Наталья Демьянова
