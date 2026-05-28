Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл отреставрированное кладбище советских солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Политик выполнил обещание, которое дал президенту России Владимиру Путину. Пост об этом глава правительства разместил в своих соцсетях.

«Это момент, когда у словацкого правительства есть возможность выполнить свои обязательства», — сказал премьер-министр в ходе церемонии.

Речь идёт о кладбище в Михаловце. Город расположен в 360 км от Братиславы. На этом месте захоронены более 17 тысяч красноармейцев.

Словакия восстановила кладбище советских солдат. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico

Фицо добавил, что словаки дорожат памятью советских воинов и навсегда хранят это обязательство в своих сердцах. Он подчеркнул, что в Словакии не сносят памятники и кладбища, а восстанавливают и поддерживают их как серьёзные памятники истории. Премьер отметил, что такие места символизируют мир и спокойствие. Именно этого, по его словам, желает вся Словакия и все друзья страны по всему миру.

Словакия восстановила кладбище советских солдат. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico

После поездки в Москву Фицо напомнил жителям страны о роли Красной Армии в освобождении республики. С таким заявлением он выступил на торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Мероприятие прошло в городе Липтовски-Микулаш. Премьер поблагодарил Красную Армию за освобождение Словакии от фашизма. Политик назвал этот вклад историческим и незабываемым.