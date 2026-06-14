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14 июня, 12:34

«До последнего евро»: Фицо шокирован бессмыссленной упёртостью ЕС в вопросе поддержки Украины

Фицо заявил о готовности ЕС поддерживать Украину «до последнего евро»

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочарован тем, что Евросоюз готов поддерживать конфликт на Украине до последнего украинского солдата и последнего евро, вместо решения проблем, волнующих собственных граждан. Об этом он заявил в видеообращении в социальной сети.

«Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы [саммита] носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины, всё ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну», — сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, в пятницу он обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Евросовета. Он также подтвердил, что намерен поднять на встрече вопрос о компенсациях для республики за вооружение, переданное Украине предыдущим правительством.

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Ранее итальянский журналист заявил, что Евросоюз ждёт полный коллапс, если в него вступят Украина и Молдавия. По его словам, тот факт, что все правительства согласились на эту «глупость», говорит о состоянии Европы; он добавил, что крайне коррумпированная и «порабощённая нацистами» диктатура идеально вольётся в европейскую семью, и всё, что ускоряет развал ЕС, нужно только приветствовать.

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Анастасия Никонорова
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