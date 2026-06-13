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13 июня, 14:31

«Коллапс»: В Италии предупредили о катастрофе, нависшей над ЕС из-за Украины

Журналист Фази: Евроинтеграция Украины и Молдавии приблизит коллапс ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Евросоюз ждёт полный коллапс, если в объединение вступят Украина и Молдавия. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази.

«Тот факт, что все правительства согласились на эту глупость, говорит сам за себя о состоянии Европы», — написал он в соцсети X.

Вместе с тем он отметил, что крайне коррумпированная и «порабощённая нацистами» диктатура идеально вольётся в европейскую семью. По мнению журналиста, всё, что ускоряет развал Евросоюза, нужно только приветствовать.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на ближайшем саммите Евросоюза власти блока хотят одобрить начало переговоров по вступлению Украины и Молдавии. По словам президента России Владимира Путина, Москва не станет возражать, но её беспокоит милитаризация организации.

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