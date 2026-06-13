Евросоюз ждёт полный коллапс, если в объединение вступят Украина и Молдавия. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази.

«Тот факт, что все правительства согласились на эту глупость, говорит сам за себя о состоянии Европы», — написал он в соцсети X.

Вместе с тем он отметил, что крайне коррумпированная и «порабощённая нацистами» диктатура идеально вольётся в европейскую семью. По мнению журналиста, всё, что ускоряет развал Евросоюза, нужно только приветствовать.