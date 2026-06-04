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4 июня, 18:02

Путин: Россия не против ЕС для Украины, но против милитаризации блока

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против членства Украины в Евросоюзе, однако выразил обеспокоенность по поводу трансформации ЕС в военную организацию. По его словам, российская стоорна не имеет претензий к экономическому сотрудничеству, но подчеркнул, что европейские эксперты и аграрии осведомлены о возможных экономических последствиях такого шага.

«Мы не против, пожалуйста. Нас беспокоит, что ЕС превращаетя в военный блок. Это вызывает нашу озабоченность», — сказал глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств.

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Также Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путём на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Москва безусловно хочет договариваться. Речь идёт о той самой базе, которая уже была предметно обсуждена с американским лидером. Тогда перед российской стороной ставились вопросы, по которым она могла бы пойти на определённые уступки. Путин подчеркнул, что Россия согласна на те компромиссные решения, о которых шла речь.

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Наталья Демьянова
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