Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против членства Украины в Евросоюзе, однако выразил обеспокоенность по поводу трансформации ЕС в военную организацию. По его словам, российская стоорна не имеет претензий к экономическому сотрудничеству, но подчеркнул, что европейские эксперты и аграрии осведомлены о возможных экономических последствиях такого шага.

«Мы не против, пожалуйста. Нас беспокоит, что ЕС превращаетя в военный блок. Это вызывает нашу озабоченность», — сказал глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств.

Также Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путём на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Москва безусловно хочет договариваться. Речь идёт о той самой базе, которая уже была предметно обсуждена с американским лидером. Тогда перед российской стороной ставились вопросы, по которым она могла бы пойти на определённые уступки. Путин подчеркнул, что Россия согласна на те компромиссные решения, о которых шла речь.