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Регион
4 июня, 16:19

Лавров: Евросоюз развалится, если примет Украину, ей проще вступить в НАТО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в Евросоюз стало бы для Брюсселя самоубийственным шагом. В беседе с телеканалом RT Arabic министр отметил, что гораздо проще принять её в НАТО, чем тащить в ЕС.

Министр подчеркнул, что европейцы прекрасно осознают: включение Киева в союз просто развалит всю конструкцию. Именно поэтому, по его мнению, Западу легче интегрировать Украину в Североатлантический альянс, нежели идти на роковой шаг с членством в ЕС.

«Им проще принять её в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в ЕС. Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают», — сказал министр.

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Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в Евросоюз. По его словам, в Брюсселе сняли розовые очки и стали куда прагматичнее. Киев надеялся, что конфликт с Россией ускорит интеграцию, но этого не произошло. Для членства требуется решить целый ряд проблем, включая территориальные споры, а у Украины до сих пор непонятно, где будут проходить её границы.

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Юлия Сафиулина
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