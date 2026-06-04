«Сняли розовые очки»: Почему членство Украины в ЕС откладывается на годы

В Евросоюзе всё чаще дают понять, что Киеву не стоит ждать быстрого принятия в блок. Об этом RTVI заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Украина надеялась, что война с Россией ускорит интеграцию, но европейцы оказались прагматичнее.

По мнению Топорнина, лидеры ЕС «сняли розовые очки». Членство в союзе требует решения ряда проблем, включая отсутствие территориальных споров, а у Украины таковые имеются, и непонятно, где будут проходить новые границы.

К тому же украинская экономика не дотягивает до Копенгагенских и Маастрихтских критериев. Страна-кандидат должна иметь высокий уровень развития, независимую судебную систему, демократические свободы и эффективную борьбу с коррупцией. У Украины с этим серьёзные проблемы.

«Сегодня они стали говорить об этом более откровенно, потому что совершенно очевидно: по многим стандартам Украина пока не готова стать полноправным членом Европейского Союза», — сказал эксперт.

Ранее Венгрия сняла своё вето на переговоры по вступлению Киева в ЕС. Кроме того, это открыло путь и для Молдавии. Как утверждается, Будапешт пошёл на уступки после того, как украинская сторона подписала соглашение о правах венгерского меньшинства. В документе прописано расширение языковых, образовательных, культурных и политических свобод.