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Регион
4 июня, 15:59

Лавров назвал Европу «отрезанным ломтем» для мировой дипломатии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил нынешнюю Европу под управлением её элит с «отрезанным ломтем» в контексте мировой дипломатии. В интервью RT Arabic он заявил, что, в отличие от готовности Москвы к диалогу с США, европейский континент в его нынешнем состоянии оказался вне активных международных процессов.

«Когда США выступают за диалог, мы — за. Европа для меня вот в нынешнем её состоянии, под руководством этих элит — это для мировой дипломатии отрезанный ломоть по большому счёту», — отметил министр.

Также Лавров выразил недоумение в связи с недавним заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москва якобы не готова к уступкам на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, особенно странно слышать такое от человека, который лично присутствовал на встрече в Анкоридже.

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Наталья Демьянова
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