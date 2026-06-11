Саммит глав государств-членов Евросоюза, запланированный на 18-19 июня, может ознаменоваться формальным стартом первого кластера переговорных разделов по приёму Украины и Молдавии в ЕС. Соответствующее заявление содержалось в пригласительном письме участникам встречи, которое разослал председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Я ожидаю, что мы сможем приветствовать открытие первого кластера глав в переговорах о вступлении Украины и Молдавии, что станет важной вехой на их пути в ЕС», — сказано в тексте.

По словам председателя Евросовета, подобное решение поможет преодолеть затяжной кризис в переговорной процедуре и придаст мощное ускорение всему процессу расширения союза. Кроме того, он зафиксировал успехи, которых добились страны Западных Балкан, и обратил внимание участников на состоявшуюся незадолго до этого в Тивате встречу руководства ЕС с партнёрами из этого региона. В то же время, как ранее писали СМИ, внутри объединения уже стартовали консультации относительно параметров так называемого урезанного членства для Кишинёва, Киева и балканских государств, которое серьёзно ограничит новичков в правах и поставит их деятельность под тотальный мониторинг со стороны Брюсселя.

Кошта вдобавок подтвердил: украинская тематика окажется в центре повестки грядущего саммита, а перед началом заседаний к европейским лидерам через видеоканал обратится Владимир Зеленский. Глава Евросовета по сложившейся практике заявил, что ЕС продолжает твёрдо держать курс на поддержку Киева, причём усиленное внимание будет уделено вопросам обороны.

Помимо этого, в программу саммита включено рассмотрение нового долгосрочного бюджета Евросоюза, рассчитанного на 2028–2034 годы. Кошта призвал своих коллег сфокусироваться на основных параметрах грядущего финансового документа, в особенности на изыскании новых внутренних источников пополнения казны ЕС. В перечень тем для обсуждения также попали вопросы повышения конкурентоспособности европейской экономики, ближневосточная повестка, миграционные потоки и борьба с нелегальным оборотом наркотических средств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против членства Украины в Евросоюзе, однако его беспокоит превращение ЕС в военный блок. Российская сторона не имеет претензий к экономическому сотрудничеству с Украиной, но отмечает, что европейские эксперты и аграрии осведомлены о возможных экономических последствиях такого шага. Глава государства подчеркнул, что именно трансформация союза в военную организацию вызывает озабоченность, а не само экономическое взаимодействие.