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Регион
24 июня, 10:48

Россия предлагала Украине продвинуться в переговорах. Лавров раскрыл детали

Лавров: Россия предлагала Украине повысить уровень делегаций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия предлагала Украине существенно повысить уровень руководства переговорных делегаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

По его словам, Москва также выступила за создание трёх отдельных рабочих групп — по гуманитарным, политическим и военным вопросам.

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Лавров рассказал, что переговорный процесс прервался около года назад. Тогда украинская сторона назвала существующий формат слабым из-за невысокого уровня руководителей делегаций и концентрации только на гуманитарной повестке.

«Мы это услышали», — отметил министр.

После этого российская сторона, по его словам, предложила поднять представительство «до очень высокого уровня». Конкретные должности участников Лавров раскрывать не стал.

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Ранее глава МИД заявил, что Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. По словам министра, подход Москвы к этому вопросу остаётся неизменным.

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Марина Фещенко
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