Лавров: Украинский кризис расходится по миру как круги по воде

Ситуация вокруг Украины продолжает оказывать всё более широкий эффект на международную обстановку. Об этом в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эти события [вокруг Украины], как круги по воде, — расходятся все шире и шире. Уже охватили всю Европу и не только. Отголоски ощущаются на других континентах», — сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о росте рисков экстремизма, насилия и межнациональной напряжённости на фоне ситуации на Украине и в Европе. По его словам, текущие процессы создают условия, способствующие усилению радикальных настроений.