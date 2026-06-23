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Регион
23 июня, 08:48

Лавров: Украинский кризис расходится по миру как круги по воде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация вокруг Украины продолжает оказывать всё более широкий эффект на международную обстановку. Об этом в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эти события [вокруг Украины], как круги по воде, — расходятся все шире и шире. Уже охватили всю Европу и не только. Отголоски ощущаются на других континентах», — сказал он.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о росте рисков экстремизма, насилия и межнациональной напряжённости на фоне ситуации на Украине и в Европе. По его словам, текущие процессы создают условия, способствующие усилению радикальных настроений.

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Милена Скрипальщикова
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