Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что текущая ситуация на Украине и в Европе способствует росту экстремизма, насилия и межнациональной напряжённости. Его выступление состоялось в рамках встречи высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Нью-Дели.

Противодействие попыткам реабилитации нацистской идеологии и героизации преступников, по его словам, должно стать общим приоритетом международного сотрудничества. Завершая выступление, секретарь Совбеза РФ подчеркнул важность коллективных усилий стран БРИКС в сфере безопасности и недопущения повторения исторических трагедий.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу описал, как, по его оценке, выглядит типовой сценарий так называемых «цветных революций», которые, по его словам, могут организовываться западными странами. Он отметил, что подобные процессы, как правило, возможны только в государствах с демократическими институтами по западным стандартам, где оппозиционные силы действуют в условиях «открытого общества».