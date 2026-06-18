Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в колонке для газеты «Известия» раскрыл типовой сценарий «цветных революций», которые организует Запад. По его словам, он включает три основных этапа и может занимать от нескольких недель до нескольких лет.

«Важно понимать, что «цветная революция» может быть реализована только в демократических по западным меркам странах, в которых оппозиция пользуется всеми выгодами так называемого открытого общества», — подчеркнул Шойгу.

Первый этап — подготовительный. На нём формируется инфраструктура и организация будущего протестного движения. Этот этап занимает от нескольких месяцев до 3–5 лет.

Второй этап — активная фаза. Организуются скоординированные антиправительственные выступления, массовые акции гражданского неповиновения с захватом административных зданий. Цель — принуждение власти к отставке. Длится от нескольких недель до 2–3 лет.

Третий этап — заключительный. Победившая оппозиция выстраивает новую вертикаль управления государством и экономикой, а также добивается международного признания своей власти.

«Такая практика получила широкое распространение при организации протестов в Армении в 2018 году с целью свержения президента Сержа Саргсяна, при попытках дискредитации руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины», — добавил Шойгу.

Ранее сербский оппозиционер Мирослав Парович предупредил об опасном сближении страны с Западом, заявив, что президент Александр Вучич взял курс на НАТО, но создаёт в России образ союзника. По его словам, Белград параллельно ведёт переговоры с США и ЕС по энергетике и оборонной промышленности, предлагая Вашингтону сербский энергосектор, а Брюсселю — промышленность. Парович призвал Москву прекратить поддержку Вучича, предупредив, что это может помочь привести Сербию в НАТО голосами пророссийского населения.