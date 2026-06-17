«Вучич взял курс на Запад»: Россиян предупредили об опасном сближении Сербии с НАТО

Сербский оппозиционный политик Мирослав Парович в интервью RTVI заявил, что Александр Вучич взял курс на сближение с западными странами. Окончательный выбор между Европой и США, по его словам, будет сделан после ноябрьских выборов в Америке.

Парович считает, что в Кремле могут не до конца понимать реальные мотивы сербского руководства. Вокруг президента сложилась группа влияния, которая создаёт в России образ Вучича как союзника, тогда как на деле его политика ориентирована на Запад.

«Окончательное решение будет принято после ноябрьских выборов в США, когда станет ясно, в чём реальная сила и мощь Дональда Трампа. До тех пор они будут держать оба варианта открытыми», — прогнозирует оппозиционер.

По его утверждению, Белград использует информационные кампании для российской аудитории как демонстрацию формальной лояльности. Параллельно ведутся реальные переговоры с США и ЕС — в том числе по энергетике и оборонной промышленности.

«Он [Вучич] предлагает Вашингтону сербский энергетический сектор, включая нефтегазовый сектор, а также атомную энергетику. Он предлагает Брюсселю специализированную сербскую промышленность. Оба варианта предполагают ликвидацию России и значительное подавление Китая», — утверждает политик.

Парович предупредил: если Москва продолжит поддерживать Вучича, это поможет ему привести Сербию в НАТО голосами пророссийского населения. Дальнейшая динамика отношений между странами, по его мнению, зависит от оценки Кремлём текущих процессов в Белграде.

А ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не планирует вводить визы для граждан России. Глава государства подчеркнул, что такое решение не примут. Если кто-то всё же его одобрит, документ сразу отменят.