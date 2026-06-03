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Регион
3 июня, 03:54

Экс-премьер Вулин: Сербы не будут воевать против РФ ни при каких условиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lightman_pic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lightman_pic

Сербия не примет участия в возможной войне против России ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал бывший вице-премьер страны, председатель «Движения социалистов» Александр Вулин. Политик убеждён, что сербское правительство не пойдёт на подобный шаг.

Вулин отметил, что европейские лидеры действительно верят в необходимость сопротивления Москве. Они готовы бороться с РФ. Однако сербы не хотят присоединяться к этой позиции.

«Но мы, сербы, не хотим быть частью этого <...> Мы не будем сражаться против России ни при каких условиях»,приводит его слова РИА «Новости».

Политик также резко высказался об идее введения виз для россиян. Он назвал эту меру «подлостью», которую сербский народ не способен совершить.

Вучич: Отказ присоединиться к санкциям затормозил переговоры Сербии с ЕС
Вучич: Отказ присоединиться к санкциям затормозил переговоры Сербии с ЕС

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не планирует вводить визы для граждан России. Глава государства подчеркнул, что такое решение не примут. Если кто-то всё же его одобрит, документ сразу отменят.

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Лия Мурадьян
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