Вучич ответил, будет ли Сербия отменять безвиз с Россией

Вопрос о будущем безвизового режима между Сербией и Россией в последние недели активно обсуждают в сербской политической среде. На фоне разговоров о возможном пересмотре отношений с Москвой президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не собирается вводить визы для российских граждан.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — прокомментировал вопрос по визам Вучич в эфире телеканала Prva.

Тему возможного пересмотра безвизового режима начали обсуждать в парламенте Сербии. Глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич отмечал, что в стране появляется всё больше инициатив, связанных с изменением формата отношений с Россией. После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные решения обычно носят взаимный характер. По его словам, государства принимают такие меры на основе принципа взаимности.