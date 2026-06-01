Песков анонсировал симметричные меры в случае отмены безвиза Сербией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возможным изменением безвизового режима между Россией и Сербией прояснится после работы профильных ведомств двух стран. Пока окончательных решений не объявлено, а дальнейшие шаги, как следует из его слов, будут зависеть от межведомственных консультаций и принципа взаимности.
«Как правило такие решения симметричны. Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», — сказал представитель Кремля.
Ранее в парламенте Сербии начали обсуждать возможную отмену безвизового режима с Россией. По словам главы комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в стране становится больше инициатив по пересмотру отношений с Москвой. Одна из таких тем касается визовой политики.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.