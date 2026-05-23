Россиян предупредили о новых правилах путешествия в Таиланд и Китай в 2026 году

Накануне летних отпусков российским туристам сообщили о свежих поправках в законодательство Таиланда и Китая, касающихся въезда. Ключевые нововведения для путешественников перечислили в обзоре РИА «Новости».

В частности, Таиланд собирается урезать безвизовый период для жителей 93 государств, в том числе из России, — с двух месяцев до 30 дней. Кабмин королевства уже дал добро, но дата запуска новых норм пока не объявлена. Сначала проект должна одобрить визовая комиссия, затем изменения напечатают в государственном вестнике Royal Gazette.

Как напомнили в АТОР, полугодовалая возможность находиться в стране без визы была введена в 2024-м временно — для оживления турпотока. Ожидается, что сокращение срока затруднит нелегальное трудоустройство иностранцев, особенно так называемых зимовщиков, которые остаются на несколько месяцев.

Для Китая ситуация зеркальная: страна продлила безвиз для россиян. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь объявил, что режим будет действовать до 31 декабря 2027 года. Владельцы обычных загранпаспортов вправе находиться в государстве без визы до 30 дней с туристическими, деловыми и транзитными целями, а также для общения с родственниками или знакомыми. Согласно информации Погранслужбы, за 2025-й граждане России осуществили 2,47 миллиона поездок, а за первый квартал 2026-го поток вырос ещё на 53,7% год к году.

Саудовская Аравия с 11 мая вовсе убрала визовые требования для россиян. Путешественники с паспортами любого типа получили возможность беспрепятственно приезжать в королевство на срок до трёх месяцев с туристическими целями. В ответ граждане Саудовской Аравии тоже могут наведываться в Россию без визы. Однако с марта 2026-го МИД и Минэкономразвития советуют россиянам отказаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока — Оман, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию — на фоне конфликта вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Россия прорабатывает возможность отмены виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. При успешном завершении диалога поездки в эти страны для российских граждан станут ощутимо проще. Конкретные сроки запуска безвизового порядка пока не называют, но выражают надежду, что это произойдёт в ближайшее время.