Россияне скупают жильё в Саудовской Аравии после открытия рынка для иностранцев

После открытия безвизового въезда в Саудовскую Аравию россияне начали активно интересоваться местной недвижимостью. Теперь иностранцы могут покупать жильё в специальных районах, отведённых для них, однако жить среди местных пока нельзя, сообщает SHOT.

Цены на жильё стартуют примерно с 20 миллионов рублей. Доступны объекты в Эр-Рияде, Джидде, а также в футуристических проектах — городе Неом и мегапроекте Линия, где планируют построить два зеркальных небоскрёба длиной 170 км и высотой 500 метров.

Особый интерес россиян вызывает «Линия»: пока строительство продолжается, квартиры там можно приобрести за 35–50 миллионов рублей, а в будущем стоимость вырастет. Также внимание бизнесменов привлекает Башня Трампа в Джидде, сдача которой ожидается в 2029 году. За двухкомнатную квартиру придётся заплатить от 53 миллионов рублей. В Эр-Рияде более доступны виллы — от 20 миллионов рублей.

Риелторы отмечают, что рост спроса связан с безвизовым режимом, введённым 11 мая, а также с разрешением на сделки с недвижимостью для иностранцев в 2025 году.

Ранее Life.ru сообщал, что с 11 мая россияне могут въезжать в Саудовскую Аравию без визы и находиться в стране до 90 дней. При этом запрещено заниматься трудовой деятельностью, обучением или постоянным проживанием на территории королевства.