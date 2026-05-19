Таиланд вдвое сократил безвизовый режим для граждан 90 стран, в том числе России

Правительство Таиланда решило сократить срок безвизового пребывания в стране для граждан России и ещё порядка 90 стран. Вместо 60 дней находиться можно будет только 30. Об этом пишет газета Khaosod со ссылкой на министра туризма и спорта Сурасака Пхантярынворакуна.

«Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном возможность введения безвизового режима. Если переговоры пройдут успешно, россияне смогут ездить в эти страны без виз. Когда именно это может произойти, пока не уточняется.